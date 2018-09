Zeven klanten van tienerprostituee (15) voor rechter: "Op de foto's ziet ze er 20 uit" PLA - BJS - MVDB

17 september 2018

13u11

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 78 Zeven klanten van een 15-jarige tienerprostituee worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid. Vier van hen hadden nog een gunstig strafblad en hoorden acht maanden cel tegen zich vorderen, eventueel met uitstel. Voor de vijfde, die al meermaals veroordeeld werd, eiste de procureur één jaar effectief.

De dossiers van de overige twee klanten werden uitgesteld naar volgende maand. Het slachtoffer was in november 2016 verstrikt geraakt in de netten van Elias Farrouj. De tienerpooier had haar weggelokt uit de instelling waar ze verbleef en te werk gesteld in de prostitutie. Klanten kwamen met haar in contact via online advertenties, waar ze haar diensten aanbood als de 21-jarige 'Rebecca'. Tienerpooier Farrouj werd eerder al tot zeven jaar cel veroordeeld.

Tijdens het onderzoek naar de tienerpooier werden zeven klanten geïdentificeerd. Ze werden eerst gehoord als getuige, maar het openbaar ministerie besliste later om ook hen te vervolgen.

250 euro

Van de vijf beklaagden ontkenden er twee dat ze met het slachtoffer seksueel contact hadden, ook al had zij hen herkend op foto. De drie anderen gaven toe dat ze met haar hadden afgesproken in een hotel aan het Centraal Station van Antwerpen, maar ze wisten niet dat het meisje slechts 15 jaar was. Ze betaalden telkens 250 euro.

Advocaat Jonathan Bogaerts verdedigt één van die klanten, een alleenstaande dertiger. "Mijn cliënt zegt dat hij misleid is door de advertentie en door het meisje zelf. Die beweerde wel degelijk 18 te zijn. Op foto's ziet ze er eerder 20 dan 15 jaar uit."

Een verklaring die weinig indruk maakt op Klaus Vanhoutte, directeur van de vzw Payoke, die zich ontfermt over een veertigtal tienerprostituees. "Dit soort mannen gaat heel bewust op zoek naar zeer jonge meisjes voor betaalde seks. Ze flirten met de wettelijke grens van 18 jaar. Als het dan fout loopt, moeten ze niet zeuren dat ze erin geluisd zijn. In Antwerpen is er een ruim aanbod aan volwassen sekswerkers, vrouwen van 23, 24 jaar. Het is nergens voor nodig om nóg jongere meisjes op te zoeken. Want zolang er een vraag is, zorgen tienerpooiers voor een aanbod."

Hij had zich moeten vergewissen van haar leeftijd Procureur

Een veertiger was vanochtend de eerste in de rij die in de openbare zitting verscheen. Het parket vervolgt hem voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. De beklaagde riskeert 8 maanden cel, eventueel met uitstel. “Hij had zich moeten vergewissen van haar leeftijd”, stelde de procureur.

De man ontkende dat hij seksuele betrekkingen met het meisje heeft gehad. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. Na hem verschenen nog zes anderen voor de rechter.

"Als ze op zeker wilden spelen, dan hadden ze haar identiteitskaart moeten vragen", voerde ook advocaat Nikolaas Van Steenkiste aan, die voor het slachtoffer optreedt. Zij vraagt van elke klant 2.500 euro schadevergoeding.

Op 15 oktober wordt het vonnis uitgesproken in de vijf behandelde dossiers. De twee uitgestelde zaken worden op 10 oktober behandeld.