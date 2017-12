Zeven kinderen en twee volwassenen uit brandende woning gered in Deurne Sander Bral ADN

09u53

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Marc De Roeck De bewoners werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. In het Antwerpse district Deurne is deze ochtend een hevige brand uitgebroken in een huis aan de Van Cortbeemdelei dat bestaat uit drie appartementen. De brandweer moest acht personen via het dak evacueren, een negende sprong zelf naar beneden en liep een beenkwetsuur op. Alle slachtoffers kregen ter plaatse zuurstof toegediend en werden ter controle naar het ziekenhuis afgevoerd.

De brand brak uit op het gelijkvloers en sloeg over naar de eerste verdieping. Omdat de rook zich snel naar boven verspreidde, zaten de negen personen in het appartement op de tweede verdieping vast en moesten ze door de brandweer worden ontzet. "Het gaat om twee volwassenen en zeven kinderen die geëvacueerd moesten worden", klinkt het bij de brandweer. "Ze zijn met rookintoxicatie, maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zeven van hen moeten in de kliniek blijven om zuurstof toegediend te krijgen."

Intussen is de brand geblust, maar de drie appartementen zijn allicht allemaal tijdelijk onbewoonbaar. Op de tweede verdieping is er veel rookschade. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ook het Voedselagentschap komt volgens de brandweer nog ter plaatse, omdat een fruit- en groentewinkel aan de overkant van de straat ook heel wat rook te verwerken kreeg en de voedingswaren mogelijk te erg zijn aangetast om nog te verkopen.