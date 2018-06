Zeven kajakkers gered in Sprimont bvb

02 juni 2018

17u57

Bron: Belga 0 In Sprimont, in de provincie Luik, is er vandaag een kajakongeluk gebeurd. Zeven kajakkers vielen in het water en werden door de brandweer gered.

Over de precieze omstandigheden bestaat nog onduidelijkheid. Wel kwamen zeven mensen in het water terecht, waarna de brandweer van de zone Vesdre-Hoëgne & Plateau werd verwittigd. De brandweer van Luik kwam ter versterking. Om 16 uur was iedereen weer veilig en wel uit het water.