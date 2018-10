Zeven jaar cel voor twintiger die dealer neerstak omdat die “drugs gaf aan minderjarigen” kg

17 oktober 2018

10u34

Bron: Belga 2 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Dylan L. uit Geel tot zeven jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag. De twintiger stak vorig jaar een stadsgenoot neer omdat die drugs zou geven aan minderjarigen.

Volgens Dylan L. gaf het slachtoffer drugs aan minderjarige meisjes in ruil voor orale seks. Om hem een lesje te leren, lokte de twintiger het slachtoffer op 24 september 2017 met de gsm van één van de meisjes naar een appartementsgebouw aan Drijhoek in Geel. Daar wachtte L. hem op met een kameraad. Terwijl zijn vriend een luchtdrukpistool op het slachtoffer richtte, stak hij een mes met een lemmet van ruim 18 centimeter in de hals. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond.



L. en zijn kameraad hadden twee dagen eerder ook al twee diefstallen met geweld gepleegd. Ze krijgen daarvoor respectievelijke gevangenisstraffen van 7 en 36 maanden. Voor de kompaan is de celstraf voorwaardelijk uitgesproken.