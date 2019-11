Zeven grote Belgische spelers werken samen voor duurzaam transport van waterstof PVZ

22 november 2019

10u48

Zeven toonaangevende Belgische spelers gaan samenwerken voor het transport van waterstof van over de hele wereld. Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet onderzoeken samen op welke manier waterstof per schip naar hier kan worden gebracht. Om waterstof te produceren met hernieuwbare energie moet een land voldoende wind- of zonne-energie hebben. Dat heeft België nog niet, waardoor een deel van de nodige hernieuwbare energie moet worden geïmporteerd. Die import moet ons land helpen om de klimaatdoelstelling te halen die bepaalt dat de Belgische CO2-uitstoot in 2050 80 procent lager moet liggen dan in 2005.

Waterstof komt niet vrij voor in de natuur. Daarvoor moet water gesplitst worden in zuurstof en waterstof. Om dat op een duurzame manier te doen, moet de elektriciteit daarvoor gehaald worden uit zon en windenergie. Daarom moet de waterstof vooral gemaakt worden in landen waar veel zon en wind is. In ons land is dat er te weinig. Zeven spelers werken nu samen om te onderzoeken of waterstof van over de hele wereld naar België per schip vervoerd kan worden.

Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun expertise gecoördineerd samen te brengen en zo stappen te zetten in de richting van een Belgische waterstofeconomie. In de eerste fase maken de partners een gezamenlijke analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. De opzet is om de financiële, technische en regelgevende aspecten in kaart te brengen van de verschillende onderdelen in de logistieke keten. Daaruit moet de beste manier om waterstof te vervoeren blijken. Aan de hand daarvan zullen concrete projecten opgezet worden.

"Vandaag is Zeebrugge al een belangrijk aanlandingspunt voor de windenergie die gewonnen wordt op de Belgische Noordzee", zegt Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge. "Als waterstof de oplossing kan betekenen voor transport en opslag van energie, dan kan dit perfect plaatsgrijpen in Zeebrugge, waar opslagcapaciteit, pijpleidingen en jarenlange knowhow voorhanden is."

Over een jaar zou het onderzoek afgerond moeten zijn.