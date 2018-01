Zeven gewonden bij ongeval in Retie Jef Van Nooten

20u03

Bron: Eigen berichtgeving 71 Jef Van Nooten Bij een ongeval in Retie vielen zeven gewonden, waarvan drie zwaargewonden. Op de Provinciebaan in Retie is zondagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto en een lichte vrachtwagen botsten frontaal op elkaar nadat één van de bestuurders van zijn rijvak afweek.

Een tweede wagen kon het ongeval niet meer ontwijken en deelde in de brokken. In totaal raakten drie mensen zwaargewond, in elk voertuig één. Vier andere inzittenden liepen lichte verwondingen op.