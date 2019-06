Zeven doden in één nacht: het mooie weer kost levens Inge Bosschaerts LSI KBG JDG

04 juni 2019

05u00 0 Zo mooi als het weer was tijdens het voorbije hemelvaartweekend, zo gruwelijk is het geëindigd op de weg. Tussen zondagavond en maandagochtend zijn liefst zeven personen verongelukt. "Mensen zijn vaak minder aandachtig bij tropische temperaturen. Rondrijden met de elleboog uit het raam, passagiers met de voeten op het dashboard: het gaat er nonchalanter aan toe." Met alle gevolgen van dien.

Met tien dodelijke verkeersslachtoffers werd het hemelvaartweekend er één met een gitzwart randje. Na zondagavond negen uur alleen al lieten zeven mensen het leven op de Belgische wegen. Eén sluitende verklaring voor die piek is er niet. Statistisch gezien blijven overdreven snelheid, alcohol, drugs en vermoeidheid de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Al heeft het mooie weer van de voorbije dagen volgens experts zeker ook een rol gespeeld.

De eerste mooie dagen van het jaar vertalen zich wel vaker in een uitschieter in de ongevallencijfers. "Vooral als die - zoals nu het geval was - ook nog eens in een verlengd weekend vallen", zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. "Mooi weer staat nu eenmaal gelijk aan meer verplaatsingen. En meer verkeer, betekent ook meer kans op ongevallen. Zeker omdat het vaak om kwetsbare weggebruikers gaat: motorrijders komen weer massaal buiten, het aantal voetgangers en fietsers neemt gevoelig toe."

Minder aandachtig

Bij mooi weer lijken mensen ook nog eens een aantal verkeersregels 'te vergeten'. "Dat zie je inderdaad vaak in de zomer", zegt Smagghe. "Bestuurders die aan de airco prutsen of onophoudelijk aan de radioknoppen draaien tot ze hun favoriete zomerdeuntje te pakken hebben. Daardoor zijn ze minder aandachtig en dus ook gevaarlijker. Het gaat er in de zomer allemaal wat nonchalanter aan toe. Rondrijden met een elleboog door het raam, passagiers met de voeten op het dashboard, motorrijders zonder 'hinderlijke' helm: eigen aan de zomer, maar verstandig is het allerminst."

Tijdens de uitzonderlijk hete zomer van vorig jaar analyseerde verkeersveiligheidsinstituut Vias alle ongevallen op zowel gewone dagen als op officiële hittegolfdagen. Uit die analyse bleek dat er tijdens een hittegolf 31 procent meer ongevallen met zwaargewonden gebeuren dan op een doorsneedag. Voornaamste reden is dat er dan meer mensen op de baan zijn. Daarnaast maakt de hitte dat de waakzaamheid daalt en de emoties versterkt worden. Ten slotte slapen we minder goed tijdens zwoele nachten, waardoor we vermoeider achter het stuur kruipen.

Meer verplaatsingen

"Maar bij één of twee warme dagen spreken we nog niet van een hittegolf", zegt Stef Willems van Vias. "Het is dus moeilijk om uit te maken of de hitte dé oorzaak is van de hoge tol die het hemelvaartweekend eiste op de weg. Feit blijft wel dat je tijdens zo'n warm verlengd weekend meer verplaatsingen krijgt, die vaak ook nog eens gebeuren voor een zomers uitje, een barbecue of een terrasje waar niet zelden iets gedronken wordt. Ook dat kan een rol gespeeld hebben."

Al is rijden bij hoge temperaturen soms even gevaarlijk als rijden onder invloed. "Rijden in een auto waarin de temperatuur 35 graden of meer bedraagt, is te vergelijken met rijden met 0,5 promille alcohol in het bloed", zegt Willems. "Omdat de hitte je concentratie en reactievermogen aantast. Maar de moderne auto's zijn natuurlijk allemaal uitgerust met airconditioning. Dat probleem stelt zich dus niet meer zo vaak."

Vorig jaar vielen er in ons land 440 doden in het verkeer. 146 van hen stierven tijdens een weekend.

Zeven doden in één nacht

21 uur AVERBODE

Een 27-jarige motorrijder uit Scherpenheuvel-Zichem werd zondagavond rond 21 uur dood aangetroffen in een gracht. De man was twee uur daarvoor vertrokken van een feestje. Hij verloor de controle over het stuur, werd weggeslingerd en belandde naast de weg. Hij droeg geen helm.

22 uur LENDELEDE

Bij een frontale botsing met een personenwagen is zondagavond even voor 22 uur een 56-jarige motorrijder om het leven gekomen in Lendelede. Beide bestuurders voerden een inhaalmanoeuvre uit, maar de bestuurder van de wagen had gedronken en overschreed een volle witte lijn. Zijn vrouwelijke passagier zou de rit gefilmd hebben en op Facebook live gezet hebben. De motorrijder uit Waregem was op slag dood.

23 uur MALDEGEM

Om een nog onduidelijke reden is zondagavond rond 23 uur een 24-jarige vrouw uit Oosterzele tegen een boom gebotst. De vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden.

2 uur LAKEN

Op de A12 in Laken zijn in de nacht van zondag op maandag twee mensen om het leven gekomen. Rond 2 uur verloor de bestuurder van een personenwagen de controle over het stuur. De auto ging van de baan en botste met hoge snelheid tegen een verlichtingspaal. De twee inzittenden overleefden de klap niet.

4.45 uur WATERLOO

In de nacht van zondag op maandag zijn rond 4.45 uur twee mensen gestorven op de Brusselse Ring. Een auto botste er met een vrachtwagen, de twee inzittenden van de auto overleefden de crash niet.