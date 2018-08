Zeven bruggen in Oost-Vlaanderen al meer dan vijf jaar niet meer gecontroleerd Bruggen en viaducten in Vlaanderen niet langer strak om de drie jaar geïnspecteerd JV TT

28 augustus 2018

11u45

Bron: belga 7 Daar waar de meeste bruggen en viaducten in Vlaanderen vroeger om de drie jaar werden geïnspecteerd, is het nu vaak langer wachten op een inspectie. Dat zegt Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) op basis van cijfers die hij heeft opgevraagd bij minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Zeven bruggen zijn al meer dan 5 jaar niet geïnspecteerd (zie onderaan).

Vandenbroucke spreekt van een "zorgwekkende evolutie". Bij Wegen en Verkeer geeft men toe dat de "inspectiefrequentie versoepeld is". "Voor een aantal bruggen is er gewoon geen noodzaak om strak om de drie jaar te inspecteren", legt woordvoerster Veva Daniëls uit.

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft bij minister Weyts opgevraagd hoe vaak de 207 bruggen en viaducten in Oost-Vlaanderen worden gecontroleerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Waar vroeger ruim twee derde van de bruggen binnen de 3 jaar werd geïnspecteerd, lukt dat tegenwoordig nog bij amper de helft van de bruggen. Ruim een brug op vijf wacht vandaag al meer dan 4 jaar op een inspectiebeurt terwijl dit vroeger zeer uitzonderlijk was.

"Mankementen dreigen langer onopgemerkt te blijven"

"Deze evolutie baart mij zorgen", zegt Vandenbroucke. "Terwijl de bruggen ouder worden en steeds zwaarder belast worden door drukker verkeer, schroeft Wegen en Verkeer het aantal inspecties terug. Hierdoor dreigen mankementen langer onopgemerkt te blijven. Deze aanpak verhoogt het risico op problemen in plaats van ze te vermijden."

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer, verantwoordelijk voor zo'n 2.800 bruggen in Vlaanderen, erkent men dat het inspectieritme sinds begin 2017 wat is versoepeld naar een inspectie "om de drie tot vijf jaar" terwijl het vroeger ging om een inspectie om de drie jaar.

"Die versoepeling is er gekomen omdat er voor bepaalde bruggen gewoon geen noodzaak is om strak om de drie jaar te controleren", legt woordvoerster Veva Daniëls uit. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om voor splinternieuwe bruggen strikt om de drie jaar te controleren. "Het viaduct in Kiewit (Hasselt) bijvoorbeeld is vorig jaar volledig vernieuwd. Dat is eigenlijk een volledig nieuwe brug. Het heeft niet veel nut om die aan een strak inspectieritme van drie jaar te houden", aldus Daniëls.

Besparingen

Volgens Vandenbroucke ligt de oorzaak van het tragere inspectieritme mogelijk bij besparingen bij Wegen en Verkeer. "Pittig detail: nu kondigt minister Weyts aan dat een deel van de inspecties vanaf dit jaar zullen uitbesteed worden aan de privé. Het geld dat men bespaarde door te snoeien in het personeel, gaat men nu uitgeven aan private bedrijven. Ook dat is geen goede evolutie. De overheid moet toch in staat zijn om de toestand van haar eigen patrimonium te bewaken?"

7 bruggen al meer dan vijf jaar niet meer geïnspecteerd

Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat zeven bruggen in Oost-Vlaanderen al meer dan vijf jaar niet meer zijn geïnspecteerd.

De brug over de E40 in Westrem, Wetteren:

Het viaduct over de Dender op de ring van Aalst:

Het viaduct over de N41 en de spoorweg op de ring van Aalst:

Brug in de Meersstraat, Destelbergen:

Scheldebrug over de R4, Destelbergen:

Kruising E17-R4, Destelbergen:

Brug over E17, Biestraat, Beveren