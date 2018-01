Zestigtal gezinnen geëvacueerd door brandend gaslek Bart Boterman

In het centrum van Slijpe bij Middelkerke zijn rond 18 uur een zestigtal gezinnen uit hun huis geëvacueerd door een brandend gaslek in de Spermaliestraat. Het lek ontstond door tijdens graafwerken in de opengebroken straat. Brandweer, politie en Infrax kwamen meteen ter plaatse.

“De buurt van het lek werd volledig ontruimd door brandweer en politie. De mensen kunnen terecht in de Gemeentelijke Basisschool achter de Sint-Niklaaskerk. Er wordt drank en maaltijd voorzien”, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld).

De brandweer en Infrax zijn bezig met het lek te dichten. “Het kan nog een drietal uur duren vooraleer de bewoners terug naar huis kunnen en alles veilig is. Wellicht kan iedereen wel terug in zijn eigen bed gaan slapen vanavond”, aldus de burgemeester.

Gezinnen worden ondergebracht in de Gemeentelijke Basisschool.