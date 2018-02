Zestigjarige vrouw doodgestoken in haar woning in Saint-Nicolas

ep

09 februari 2018

18u03

Bron: Belga

2

Een vrouw van in de zestig is vanmorgen in haar woning in Saint-Nicolas doodgestoken door haar ex-partner, aldus het parket van Luik dat een bericht van Sudpresse bevestigt. De feiten deden zich vanmorgen voor in een woning in de rue Trixhe-Aux-Agneaux in Saint-Nicolas. Het koppel was bijna een maand uit elkaar.