Zestigers op rommelmarkt betrapt met arsenaal aan illegale wapens Marco Mariotti

13u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marco Mariotti De politie van Genk heeft twee zestigers geklist die al enige tijd illegaal wapens verkochten op de rommelmarkt in de Kring in Waterschei.

Het gerucht ging dat het duo uit Lanaken onder de toonbank ook andere spullen aanbood dan wat je gebruikelijk aan een kraampje vindt. De politie deed onderzoek en bracht zondag zélf een bezoekje aan de bewuste rommelmarkt. Aan de stand van de zestigers troffen ze onder tafel maar liefst 61 verboden wapens aan.

Het gaat om acht werpmessen, meer dan twintig boksijzers, zes werpsterren, zeven vlindermessen en tien springmessen. Verder vonden ze ook zes stroomstootwapens en twee bussen pepperspray. Alle wapens zijn in beslag genomen. De uitbaters van de kraam zullen op een later tijdstip nog verhoord over de feiten. Er werd een pv opgemaakt voor verboden wapenbezit en handel.