Zestiger zet 12-jarig meisje aan om zich uit te kleden voor de webcam hr

14u05

Bron: Belga 4 Thinkstock Het openbaar ministerie heeft aan de Brugse correctionele rechtbank gevraagd om een 61-jarige Nederlander bij verstek tot één jaar effectieve celstraf te veroordelen. Martinus B. zette een 12-jarig meisje aan om zich uit te kleden voor de webcam.

Begin juni 2015 had het meisje uit Brugge meermaals via Skype contact met de man uit Alphen aan den Rijn, die zich had uitgegeven voor een 18-jarige jongen. Op zijn vraag heeft het slachtoffer zich uitgekleed voor de webcam. Martinus B. stuurde ook een afbeelding van zijn geslachtsdeel naar het meisje.

Tijdens het onderzoek beweerde de Nederlander dat hij niet wist dat het meisje zo jong was. De beklaagde daagde vanmorgen niet op voor zijn proces. De procureur vorderde bij verstek een effectieve gevangenisstraf van één jaar. De rechtbank doet op 18 december uitspraak