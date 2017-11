Zestiger spoorloos verdwenen nadat hij uit rusthuis vertrekt hr

15u17

Bron: Federale Politie 0 RV Vladimir Sabaev (62) kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken.

Op woensdag 15 november 2017 tussen 11.30 en 13.30 verliet de 62-jarige Vladimir Sabaev het rusthuis in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Sindsdien is hij spoorloos. Meneer Sabaev is 1 meter 60 lang en normaal gebouwd. Hij heeft grijzend haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jas, een donker grijze joggingbroek, een hemd en een trui. Vladimir kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken.

Wie informatie over deze verdwijning kan de politie bellen op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.