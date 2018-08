Zestiger speelt oog bijna kwijt door verdwaalde stoel tijdens vechtpartij in Oostende ADN

06 augustus 2018

18u18

Bron: Belga 3 In de Oostendse uitgaansbuurt kregen zaterdagavond twee groepjes jongeren het met elkaar aan de stok. Tijdens die vechtpartij kwam de poot van een stoel in het oog van een 66-jarige Oostendenaar terecht. Het slachtofer onderging een oogreddende operatie, meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

Het incident deed zich zaterdag rond 22 uur voor in de Oostendse uitgaansbuurt, vlak bij het casino. Twee bendes gingen elkaar met geweld te lijf. Tijdens de knokpartij greep één van de vechtersbazen naar een stoel op het terras van een pizzeria. Toen hij ermee wilde gooien, zwaaide hij met een stoelpoot in het oog van een Oostendenaar. In het ziekenhuis werd een spoedoperatie uitgevoerd om zijn oog te redden. De 66-jarige man kon voorlopig niet verhoord worden.

In eerste instantie werd een 25-jarige Fransman als verdachte opgepakt. Ondertussen is echter gebleken dat de jongeman uit Rijsel wel betrokken was bij de vechtpartij, maar niet de dader is van het incident met de stoel. Na verhoor mocht hij terug beschikken. De echte dader wordt opgespoord, maar het is voorlopig onduidelijk welke vechtersbaas naar de stoel greep.