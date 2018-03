Zestiger riskeert 30 maanden cel voor zwaar geweld tegen politie TTR

22 maart 2018

16u03

Bron: Belga 0 Een 65-jarige Oostendenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor ernstige feiten van weerspannigheid. Luc T. ging helemaal door het lint toen de politie tussenbeide kwam voor zijn te luide muziek. Het OM vorderde 30 maanden gevangenisstraf.

Op 19 maart 2016 kreeg de politie een melding binnen over te luide muziek in het appartement van de beklaagde. De politie kwam ter plaatse, maar slaagde er op geen enkele manier in om Luc T. te bereiken. Uiteindelijk moest een slotenmaker de voordeur van het appartement openmaken. Tot hun grote verbazing stelden de agenten vast dat de bewoner op de grond lag te slapen.

De situatie escaleerde toen de politiemensen aan de beklaagde vroegen om zich te identificeren. Beide agenten kregen rake klappen en schoppen. Door de schoppen liep een mannelijke inspecteur een dubbele liesbreuk op. Zijn vrouwelijke collega moest nog veel langer revalideren en kan zelfs nooit nog politie-interventies doen. De beklaagde werd pas met behulp van pepperspray en extra manschappen overmeesterd.

De verdediging pleitte dat T. in die periode erg depressief was. "Hij was volledig van de kaart en is opgerold in zijn donsdeken op de grond gaan liggen", aldus meester Judith Demeyer. De Oostendenaar ging de slachtoffers naar eigen zeggen te lijf omdat hij niet besefte dat ze van de politie waren. De verdediging vroeg om een werkstraf, maar kan zich ook vinden in een straf onder voorwaarden.

De rechter doet op 26 april uitspraak.