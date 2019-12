Zestiger rijdt met 4,23 promille in het bloed (20 glazen) achteruit op E40 MMB - JVN - LDO - KBD

20 december 2019

17u06

Bron: Eigen berichtgeving 2 Deze week in de politierechtbank Een zestiger bleek de spijtige ‘winnaar’ van een themazitting rond alcohol in de Brugse rechtbank waar ruim veertig beklaagden opdaagden. De Evergemnaar reed met 4,23 promille in het bloed - het hoogste promillage van alle gedaagden - in achteruit op de E40. Een grootvader uit Mol heeft anderhalve maand rijverbod aan de broek na een rijles aan zijn 10-jarige (!) kleindochter die een kleuter aanreed. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Een 67-jarige Evergemnaar stond dinsdagochtend met het schaamrood op de wangen voor de rechter, nadat hij op 24 maart werd betrapt met 4,23 promille alcohol in zijn bloed. “Een monsterscore”, was de procureur verbaasd. De zestiger was een van de ruim veertig beklaagden die terecht stonden op de themazitting rond alcohol. Met zijn promillage zorgde de senior voor het trieste dagrecord.

De zestiger slaagde er even voor 15 uur in om aan de afrit Middelkerke van de E40 achteruit te rijden, waarbij hij een achterkomend voertuig raakte. De man was niet onder de indruk en besloot vluchtmisdrijf te plegen. Ver raakte hij evenwel niet. De stomdronken bestuurder belandde even verderop in de gracht langs de Diksmuidestraat. “Ik merkte aan de afrit dat ik me had vergist van weg en wou daarom achteruit rijden”, was zijn verklaring aan de politie.

Uit controle bleek hij maar liefst 4,23 promille in zijn bloed te hebben. Da’s het equivalent van 20 glazen. “Ik ging door een moeilijke periode in mijn leven”, zegt de man. “Ik koos voor alcohol om mijn problemen te vergeten.” De rechter oordeelde streng en legde de beklaagde voor het vluchtmisdrijf een boete op van 1.600 euro, waarvan 400 euro effectief. Voor het ongeval in dronken toestand kreeg de man 1.600 euro boete, twee maanden rijverbod en één jaar alcoholslot. (MMB)

Anderhalve maand rijverbod voor opa die kleindochter (10) rijles gaf en kleuter aanreed

De grootvader uit Mol die zijn 10-jarige kleindochter rijles gaf, krijgt van de politierechter een rijverbod van 1,5 maand. Om zijn rijbewijs nadien terug te krijgen, moet hij eerst slagen voor een psychologisch onderzoek.



E.V.H. (77) zette zijn kleindochter op 7 september achter het stuur van een Toyota Land Cruiser voor een rijles. Dat had hij ook met zijn andere kleinkinderen gedaan. Maar het meisje van 10 reed een fietsende kleuter aan. De kleine Mathis (5) raakte zwaargewond. Hij liep een zware hersenschudding op, had een gebroken sleutelbeen en was een paar tanden kwijt. Zijn moeder trof hem hevig bloedend op straat aan. Zowel de jongen als zijn ouders zijn getraumatiseerd door het ongeval. “Toch beseft de 77-jarige man niet wat hij heeft aangericht. “Tijdens de zitting was hij bijzonder karig met commentaar”, zei de politierechter. “Beklaagde lijkt niet te beseffen dat zijn gedrag totaal misplaatst is, en dat een wagen met een minderjarige van 10 jaar aan het stuur een potentieel moordwapen is. Weggebruikers hoeven hiervan niet de dupe te zijn.”



E.V.H. had wel een blanco strafblad, waardoor het vonnis eerder mild was. De man krijgt een rijverbod van 3 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook de boete van 2.400 euro is voor de helft met uitstel. (JVN)

Tegen geparkeerde auto’s na verjaardagsfeest: 15 dagen rijverbod

Een verjaardagsdrink na het werk heeft voor een 37-jarige man uit Oudenaarde nog een staartje gekregen in de politierechtbank. De man stapte met 2,46 promille alcohol in zijn bloed, zo’n tien glazen, in de auto en reed enkele geparkeerde wagens aan.

“Mijn cliënt had die dag gewerkt en ging daarna naar een verjaardagsfeestje. Hij had nog niet veel gegeten, maar wel veel gedronken. Hij was bijna thuis toen hij bij het manoeuvreren tegen enkele geparkeerde auto’s is gereden”, verduidelijkt de advocaat van de man. De politierechter legt de bestuurder een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen op. (LDO)

Bumperklevende bestuurder die met 165 km/uur op E17 rijdt krijgt rijverbod

Nederlander B.H. moest zich deze week verantwoorden bij politierechter Peter D’Hondt nadat hij op de E17 in Temse gevolgd was door een anonieme politiepatrouille terwijl hij over de snelweg vlamde. De man reed richting Gent met een snelheid van 165 kilometer per uur en haalde meermaals langs rechts in.

Bovendien kleefde hij ook aan de bumper van zijn voorliggers terwijl er bijzonder druk verkeer was. De man zelf was net klaar met werken en was op weg naar huis. “Er was geen enkele reden om je te haasten want de werkdag was afgelopen”, aldus de politierechter. Hij werd opgemerkt door agenten in een anoniem dienstvoertuig die hem uiteindelijk aan de kant konden zetten. De man had nog een blanco strafblad en kreeg een milde straf voor zijn overtreding. Hij zal een geldboete van 1.200 euro moeten betalen en kreeg een rijverbod van 45 dagen. (KBD)

Autoverkoper krijgt rijverbod nadat hij geflitst wordt met 181 kilometer per uur

Autoverkoper F.P. moest zich deze week verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde nadat hij een zware snelheidsovertreding beging op de E17 ter hoogte van Hamme.

De man was op weg naar zijn werk maar verkeerde in tijdsnood waardoor hij snelheden haalde tot 181 kilometer per uur. De feiten speelden zich af om 9.45 uur ‘s ochtends, een kwartier voor de opening van de winkel. P. verkeerde in tijdsnood omdat hij de deuren moest opendoen en drukte daarom stevig het gaspedaal in. Hij gaf toe dat het geen excuus was om de zware snelheidsovertreding te maken. Rechter D’Hondt legde hem een geldboete op van 2.400 euro en 60 dagen rijverbod. (KBD)