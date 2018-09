Zestiger opent vuur op nieuwe partner van zijn ex: slachtoffer in levensgevaar HA

04 september 2018

11u40

Bron: Belga 0 Een 65-jarige man uit Verviers heeft afgelopen nacht meermaals het vuur geopend in de richting van de nieuwe partner van zijn ex.

Het slachtoffer, eveneens uit Verviers, verkeert in levensgevaar. Dat is vernomen bij de afdeling van Verviers van het parket van Luik. Op het moment van de feiten zat het koppel in een voertuig in de wijk Saint-Remacle. Er is een onderzoek gestart voor poging tot doodslag.