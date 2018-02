Zestiger misbruikt vriendinnetje (12) van dochter kv

06 februari 2018

20u55

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag een zestigjarige man veroordeeld tot veertig maanden cel wegens ernstige zedenfeiten in Aarschot. Jean V.I. werd schuldig bevonden aan verkrachting van het twaalfjarige vriendinnetje van zijn dochter.

Jean V.I. uit Aarschot stond terecht voor zedenfeiten over een opvallend lange periode: van juni 1997 tot september 2011. Er werden twee dossiers tegen hem geopend: een van verkrachting in 1997-'98, van een vriendinnetje van zijn dochter, en een van aanranding tussen 2007 en 2011, met een van zijn dochters als slachtoffer. De tweede zaak werd uiteindelijk geherkwalificeerd naar aanzetten tot ontucht.

Voorgeschiedenis

Een twaalfjarig meisje had de dochter van V.I. leren kennen in het eerste middelbaar en kwam bij hen aan huis in Aarschot. Ze werd op zolder anaal verkracht. Tijdens het verhoor bleek dat het slachtoffer al misbruikt was door haar stiefvader toen ze tien jaar oud was. Door die voorgeschiedenis raakte ze "geblokkeerd" en heeft ze "niet tegengesparteld".

Eigen dochters

De man kwam in beeld toen zijn ex-vrouw in februari 2013 een klacht indiende. Hij had oneerbare voorstellen gedaan aan zijn dochter. Op het appartement waar hij na de scheiding gaan wonen was, dwong hij haar tot intimiteiten. Dat begon toen het meisje tien jaar was en duurde tot ze veertien was. Aan de feiten kwam een einde toen het verplichte bezoek aan vader opgeheven werd en ze niet langer bij hem moest overnachten. Pas toen begon ze te praten over de gebeurtenissen.

Het slachtoffer, de oudste van drie dochters, probeerde vooral haar twee jongere zussen in bescherming te nemen. Met een van hen had de vader zich eerder al schuldig gemaakt aan zedenfeiten, waarna hij in therapie was gegaan. Toen hij naar aanleiding van de nieuwe klacht in september 2014 een polygraaftest moest ondergaan, ging V.I. over tot bekentenissen. Op de zitting trok hij die weer in.

De rechtbank hechtte geloof aan de versies van de twee slachtoffers en veroordeelde V.I. tot veertig maanden cel, waarvan 27 met uitstel onder vijf voorwaarden. Het slachtoffer van verkrachting kreeg een morele schadevergoeding van 5.000 euro en een provisionele materiële van 1 euro. De man moet ook een morele schadevergoeding betalen van 1.500 euro aan de dochter en 750 euro aan zijn ex-vrouw.

Ex-vriendin ook misbruikt

De gewezen partner werd zelf door V.I. misbruikt toen ze amper 11 jaar oud was. Dat belette haar niet om zeven jaar later met hem een relatie aan te knopen. De dochter heeft inmiddels zelf een klacht ingediend wegens verkrachting. De raadkamer heeft daarover nog geen beslissing genomen.