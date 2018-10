Zestiger krijgt ook in beroep 14 jaar cel voor misbruik van 15 slachtoffers: "Hij is een groot gevaar voor alle kinderen die in zijn buurt komen" ADN

03 oktober 2018

15u29

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft een 62-jarige man uit Boechout veroordeeld voor het seksueel misbruiken van dertien kinderen en twee volwassenen. Voor twee minderjarigen werd hij vrijgesproken, maar toch kreeg hij dezelfde straf als in eerste aanleg: veertien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

De feiten strekken zich over een periode van liefst 27 jaar uit. De bal ging in februari 2017 aan het rollen, toen een vrouw aangifte deed van handtastelijkheden. De beklaagde, die bevriend was met haar partner, zou haar plots bij de borsten hebben gegrepen. Ze begon zich nadien vragen te stellen bij het feit dat haar stiefdochter de beklaagde al een tijdje meed. Het meisje vertelde uiteindelijk dat de zestiger haar ook betast had.

De vrouw lichtte daarop haar vrienden in, die de beklaagde kenden via de hondenschool. Hij was er graag gezien: de kinderen mochten altijd bij hem komen spelen of logeren. Toen het nieuws van haar klacht de ronde deed, vertelden nog meer kinderen dat hij hen betast had aan de borsten of dat hij met zijn hand in hun onderbroek was geweest. Bij sommige slachtoffers was er ook sprake van penetratie. Hij had hun stilzwijgen afgekocht met snoep, cadeaus en uitstapjes.

"Fantasie"

De man had zich niet alleen vergrepen aan kinderen die hij via de hondenschool kende, maar ook aan zijn eigen dochter en de kinderen van zijn kennissen en partners. De Boechoutenaar ontkende de feiten en sprak van "fantasie, opstook en gemanipuleer".

Het hof vond de verkrachting van vier kinderen en de aanranding van negen kinderen en twee volwassenen bewezen. Voor het aanranden van twee minderjarigen werd hij in beroep vrijgesproken, maar dat veranderde niets aan zijn straf. Volgens het hof deed hij zich voor als kindervriend, maar was hij enkel uit op de bevrediging van zijn lusten. "Hij had nooit oog voor de traumatische impact op zijn slachtoffers, die zich ongetwijfeld ontredderd en verward moeten hebben gevoeld. Beklaagde vormt een groot gevaar voor alle kinderen die in zijn buurt komen."