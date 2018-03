Zestiger komt om bij verkeersongeval in Leuven, vermoedelijk werd man onwel achter stuur ADN

20 maart 2018

12u00

Bron: Belga 0 In Leuven is afgelopen nacht een 68-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Lüdenscheidsingel. Dat meldt het Leuvense parket. De juiste oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, maar volgens de eerste vaststellingen werd de man mogelijk onwel, waarna hij met zijn wagen van de baan af raakte.

Het was een buurtbewoner die rond 1 uur de hulpdiensten verwittigde. De man had een harde klap gehoord, ging meteen poolshoogte nemen en trof de verongelukte wagen aan. De autobestuurder was met zijn auto van de weg af geraakt, door een haag gereden en tegen bomen tot stilstand gekomen. De 68-jarige bestuurder overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Van het ongeval zelf waren geen getuigen en het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen bleek dat de bestuurder mogelijk onwel was geworden voor het ongeval en daardoor van de weg af geraakt was.