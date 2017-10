Zestiger gaat agenten te lijf met kettingzaag: 8 maanden cel mvdb

Het justitiepaleis van Tongeren. De Tongerse strafrechter heeft een man bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden en een boete van 600 euro omdat hij drie agenten te lijf ging met een kettingzaag, een riek en een verfspuitbus. De 68-jarige man uit Borgloon verzette zich tegen de agenten omdat die de huisdieren van zijn vrouw in beslag kwamen nemen.

Zijn vrouw kreeg in juni 2015 het verbod om nog huisdieren te houden na een veroordeling van de correctionele rechtbank in Tongeren voor dierenverwaarlozing. Op 27 januari 2016 verleenden de drie agenten bijstand aan een inspecteur-dierenarts die wilde controleren of de vrouw zich aan het opgelegde verbod hield.





Cuttermes

Dat was echter buiten de echtgenoot van de vrouw gerekend. Hij gedroeg zich tijdens de huiszoeking weerspannig en bedreigde de agenten met een riek en met een kettingzaag. Toen de agenten erin slaagden om hem te ontwapenen, greep hij nog een cuttermes en spuitbus met verf. Daarmee spoot hij op de agenten. Die konden de gepensioneerde man uiteindelijk met peperspray bedwingen.

De man moest zich begin deze maand voor zijn weerspannig gedrag komen verantwoorden voor de rechtbank maar stuurde zijn kat.