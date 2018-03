Zestiende Nacht van de Geschiedenis van Davidsfonds lokt 12.000 bezoekers IB

21 maart 2018

01u00

Bron: Belga 0 Tijdens de zestiende editie van de Nacht van de Geschiedenis hebben deze nacht 200 afdelingen van het Davidsfonds een geschiedenisactiviteit georganiseerd rond het thema religie. Volgens Vlaanderens grootste cultuurorganisatie kwamen daarbij in totaal 12.000 mensen opdagen met als uitschieter de 580 bezoekers aan een kerkspektakel in Schellebelle.

De afdelingen serveerden zeer uiteenlopende activiteiten, gaande van de opening van een pop-upkerkcafé in Spalbeek (Hasselt), tot theatervoorstellingen in de kerk in Ieper, lezingen over de islam, het jodendom en het boeddhisme, of concerten van The Psalms Experience tijdens het Klarafestival. In Schellebelle brachten een zestigtal vrijwilligers de geschiedenis van de kerk en de dorpsgemeenschap van de twaalfde tot de twintigste eeuw tot leven. In Wommelgem woonden 295 personen een lezing van Rudi Mannaerts bij.

De volgende editie van de Nacht van de Geschiedenis vindt plaats op dinsdag 19 maart en zal in het teken staan van meesterschap. Tot 2020 richten vele Vlaamse kunstinstellingen de schijnwerpers op de Vlaamse Meesters naar aanleiding van de heropening van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, de 450ste verjaardag van het overlijden van Breugel en de terugkeer van het Lam Gods naar de Sint-Baafskathedraal in Gent.