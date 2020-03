Zestien personeelsleden van gevangenissen testen positief op coronavirus Redactie

31 maart 2020

17u20 1 Momenteel zijn in ons land zestien personeelsleden van gevangenissen besmet met het coronavirus. Dat bevestigt het Gevangeniswezen. Het gaat om mensen die al minstens de voorbije week niet meer op de werkvloer waren, en nu pas hun testresultaten hebben gekregen.

Het aantal gevangenismedewerkers met een bevestigde coronabesmetting is gestegen van vier op maandag, naar zestien op dinsdag.

“Daar is zowel bewakend als administratief personeel bij”, zegt woordvoerster van het Gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. “Het betreft dus medewerkers, die al een tijdje thuis waren met symptomen en dus zeker de laatste week niet meer op de werkvloer waren”, verduidelijkt Van De Vijver. “Zij hebben nu de resultaten van hun coronatest gekregen.”

Geen acuut personeelstekort

Een acuut personeelstekort dreigt dan ook niet. Het ziektecijfer in de gevangenissen is zelfs iets naar beneden gegaan in vergelijking met een tijd geleden, aldus nog Van De Vijver.

Het Gevangeniswezen heeft weet van twee gevallen van individuele agressie, één in de gevangenis van Antwerpen en één in die van Leuze-en-Hainaut. In die laatste penitentiaire instelling is rond 14 uur een 24-urenstaking om emotionele redenen uitgebroken naar aanleiding van dat incident.