Zesjarig kind komt om het leven bij woningbrand

05 augustus 2018

12u38

Een zesjarig kind kwam deze morgen om het leven bij een woningbrand in Bernissart, Henegouwen. Brandweerlieden proberen de brand nog steeds te blussen.

Rond 9 uur 's morgens werd de brandweer gebeld voor een brand in een huis in de Rue du Lotard in Bernissart. Het huis werd bewoond door een gezin met vijf kinderen. Eén van de kinderen, die op zolder zat, kon helaas niet gered worden door de brandweerlieden.