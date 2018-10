Zesjarig jongetje kritiek na zware woningbrand in Geluwe Lieven Samyn

20 oktober 2018

18u05

Bron: Eigen berichtgeving 22 Bij een zware woningbrand in Geluwe, een deelgemeente van Wervik, is een kind van 6 jaar oud deze middag levensgevaarlijk gewond geraakt. Het vuur ontstond op de zolderverdieping van het huis.

Even na 16 uur werd de brandweer opgeroepen voor een zware woningbrand in de Ieperstraat in Geluwe. Het was een overbuur die opmerkte dat er rook uit de woning kwam en de ouders verwittigde. Ter plaatse bleek dat de brand op zolder was ontstaan, waar zich op dat moment nog een kindje bevond. Pas na aankomst van de brandweer kon het jongetje geëvacueerd worden.

Een toegesneld MUG-team diende een uur lang ter plaatse de eerste zorgen toe. Het 6-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Ook de vader raakte geïntoxiceerd door de rook en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Menen. De moeder van het slachtoffertje verkeerde in shock en werd eveneens overgebracht naar datzelfde ziekenhuis. Ten slotte liep ook een politieman rookvergiftiging op, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, stuurde een branddeskundige ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen van de expert is gebleken dat het vuur op een accidentele wijze is ontstaan. De zolder van de woning liep daarbij veel rook- en brandschade op. De bluswerken veroorzaakten waterschade op de onderliggende verdieping.