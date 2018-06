Zesde stakingsdag in gevangenissen: "De malaise is groot" HA

25 juni 2018

13u47

Bron: Belga 0 Op de zesde dag van acties tegen een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen, is vandaag in de Vlaamse strafinrichtingen 30,9 procent van de ochtend- en dagdienst bezet. Net als de voorgaande dagen is er meer personeel in de Franstalige instellingen: de ochtendshift haalde gemiddeld 49,1 procent aanwezigen. Dat meldt het gevangeniswezen.

De nachtdienst was in Vlaanderen voor 60,6 procent normaal bezet. De ochtendshift (27,9 procent) haalde dat cijfer lang niet. Ochtend- en dagdienst samen kwamen uit op 30,98 procent, aldus woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Als versterking werden over de drie diensten 251 politie-agenten ingezet plus zeven agenten van de civiele bescherming.

Regionale verschillen

Dendermonde (12,5 procent), Hasselt (13,1 procent), Gent (17,5 procent) en Brugge (16,2 procent) halen de laagste bezetting door de actie.

Een beklaagde die in de gevangenis van Hasselt opgesloten zit, kon vandaag niet persoonlijk voor de Hasseltse strafrechter verschijnen, omdat hij door de cipiersstaking niet kon worden overgebracht. De man moest zich verantwoorden in een zedenzaak. Het openbare ministerie bood zijn verontschuldigingen aan het slachtoffer aan, omdat de vrouw speciaal uit vakantie was teruggekeerd om als burgerlijke partij haar verhaal te doen.

De gevangenissen in Wortel (48,1 procent), Beveren (46,3 procent), Mechelen (35,7 procent) en Antwerpen (35,2 procent) ondervinden de minste hinder van de staking.

Ook in Franstalig België zijn de onderlinge verschillen aanzienlijk: Leuze-en-Hainaut (22,8 procent) tegen Namen (94,4 procent).

We zijn niet van plan de acties te stoppen Gino Hoppe (ACOD)

Nieuw overleg

"De hoge participatie nu na enkele dagen actie toont aan dat de malaise groot is. Ook in het weekend was de opkomst laag, toen stonden er geen stakingsposten", aldus Gino Hoppe, algemeen secretaris ACOD. "We zijn niet van plan de acties te stoppen", laat hij verstaan.

Morgen om 15 uur is er nieuw overleg tussen de vakbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op zijn kabinet, aldus Hoppe. Een eerste overleg vorige donderdag resulteerde niet in een akkoord.

Sinds dinsdag voeren het vakbondsfront acties om te protesteren tegen het voornemen van minister Geens om een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen in te voeren. Daarnaast zijn de vakbonden ook niet te spreken over enkele aanpassingen in het personeelsstatuut dat de minister wil doorvoeren.