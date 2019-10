Zesde kandidaat meldt zich: ook Zeebrugse havenbaas Joachim Coens doet gooi naar voorzitterschap CD&V IB

20 oktober 2019

05u53

Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge en burgemeester van Damme, heeft zijn zinnen gezet op het voorzitterschap van de CD&V. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag. "Plots komt dan de vraag in je op of je die stap wilt zetten", stelt Coens. "Het hoofd zegt: Laat maar, je hebt al genoeg te doen. Maar het hart zegt: Misschien moet je je aanbieden. Het is een verkiezing en je ziet wel waar de leden heen willen."

Coens was naar eigen zeggen al aan het nadenken over wat er precies misgelopen is sinds de verkiezingen. "Mijn conclusie is dat de mensen oplossingen willen, terwijl de politiek te veel bezig is met ruziemaken. Je moet bezig zijn met je partij, maar je mag niet blind zijn voor wat in de wereld rondom ons gebeurt: brexit, digitalisering, migratie, klimaat, noem maar op."

En op die uitdagingen moet CD&V een oplossing formuleren. Maar de partij moet dat niet alleen doen. Coens pleit voor een "platform", een beweging zoals En Marche van de Franse president Emmanuel Macron. "Links en rechts is niet meer de breuklijn waarmee we nu geconfronteerd worden", zegt hij.

“Zoeken naar oplossingen”

“Nu gaat het tussen mensen die voor conflict kiezen en mensen die oplossingen willen zoeken. Dat laatste zit in het DNA van CD&V. Dat moeten we terugvinden en andere mensen daarvoor warm maken. Ik heb geen idee hoeveel kans ik maak", besluit Coens. "Maar op zijn minst zal ik het debat met ambitie aangestookt hebben.”