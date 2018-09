Zesde everzwijn test positief op Afrikaanse varkenspest ADN

19 september 2018

19u36

Bron: Belga 0 Een everzwijn dat op 16 september gevonden werd in de buurt van Etalle, is positief getest op Afrikaanse varkenspest. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin.

Het dier werd gevonden niet ver van waar de vijf andere positieve gevallen werden gedetecteerd.

Sinds 11 september zijn zestien analyses overgemaakt aan het referentielaboratorium Siensano, zegt het kabinet van minister Collin. De stalen van acht andere everzwijnen in de beveiligde zone werden negatief bevonden. De gevallen in het arboretum de Virton, in Bellefontaine, de abdij van Orval, in Limes en in Ethe waren dus geen drager van het virus. Twee stalen zijn nog in tegenexpertise, vijf karkassen worden nog geanalyseerd.