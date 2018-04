Zes opleggers uitgebrand bij transportbedrijf Kristof Pieters

30 april 2018

08u27

Bron: Eigen berichtgeving 7 Bij transportbedrijf Bauwens in de Nieuwstraat in Stekene heeft gisterenavond een bijzonder zware brand gewoed. Op het terrein ontstond vuur in een geparkeerde oplegger. Het vuur sloeg als nel over naar de andere opleggers.

Toen de brandweer van post van Stekene ter plaatse arriveerde, werd zij geconfronteerd met een ware vuurzee. Op dat moment stonden al vier opleggers in lichterlaaie. Ze waren geladen met plastic kratten voor het transport van duiven. Het plastic vormde een gretige prooi voor de vlammenzee.

De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die gelukkig afdreef naar dun bewoond gebied. De brandweerpost van Stekene kreeg bij het blussen hulp van de collega’s van Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. Na een kwartier was het vuur reeds grotendeels onder controle, maar het nablussen nam nog ruim anderhalf uur in beslag. Vier opleggers gingen volledig in vlammen op, twee andere liepen zware schade op. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.

Transport Bauwens is al tientallen jaren gespecialiseerd in transport van duiven voor snelheidswedstrijden. Voor klanten over heel België en Zuid-Nederland worden duiven vervoer naar Frankrijk en Spanje.