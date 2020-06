Zes op tien Vlaamse en Nederlandse 60-plussers voelden zich emotioneel eenzaam tijdens coronacrisis LH

16 juni 2020

14u09

Bron: Belga 0 Zes op de tien Vlaamse en Nederlandse 60-plussers zagen dat hun emotionele eenzaamheid sterk toenam tijdens de coronacrisis en dat ondanks de digitale communicatiemogelijkheden. Het zijn de eerste resultaten van een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en Hogeschool Gent naar de impact van de coronamaatregelen op het welzijn en het gedrag van thuiswonende ouderen.

Mensen om je heen hebben, blijkt een erg dierbaar goed voor de 60-plussers. De emotionele eenzaamheid, het gemis aan een hechte en intieme band met één of meerdere dierbare personen, was dan ook groot. Groter dan de sociale eenzaamheid, het minder contact hebben met andere mensen dan je wenst, want die bleef nagenoeg gelijk.

Ondanks het gemis tonen de resultaten dat het sociale netwerk van de 60-plussers niet onder druk stond. Eén op de vijf senioren had veel minder contact met de kleinkinderen of de buren. Maar omgekeerd is bij ongeveer 30 procent van de 60-plussers het contact met de eigen kinderen toegenomen en heeft zelfs een op de acht ook meer contact met de kleinkinderen. In zowel Nederland als Vlaanderen heeft een vijfde van de 60-plussers vaker contact met broers of zussen dan voor de coronacrisis.

Het emotionele gemis vloeit dus echt voort uit het gemis van fysiek contact, want de Vlaamse senioren telefoneerde vaker (52,4 procent) en meer dan de helft is gaan videochatten (58 procent).

Aan de nog lopende studie namen al 5.491 60-plussers deel: 3.480 in Vlaanderen en 2.011 in Nederland.