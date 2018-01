Zes op de tien wil geen zone 30 in steden en nog altijd rijdt 30 procent te snel (al wil men wel meer controles) FT

12u53 0 Wannes Nimmegeers Een motard rijdt de zone 30 binnen in Gent. Een derde van de Belgen lapt de snelheidslimieten weleens aan zijn laars. Dat zeggen ze in de jaarlijkse verkeersonveiligheidsenquête van Vias. Meer dan 10 procent zegt nog te rijden na alcoholgebruik. Andere conclusies uit het onderzoek: 6 op 10 is geen voorstander van een zone 30 in het centrum van steden en de elektrische fiets is in drie jaar tijd dubbel zo populair geworden.

Vias Institute, het vroegere BIVV, vroeg aan circa 6.200 Belgen of ze zich in de voorbije dertig dagen schuldig hebben gemaakt aan bepaald risicogedrag. Circa een derde geeft toe de snelheidslimiet overschreden te hebben buiten de bebouwde kom. Ongeveer 30 procent deed dat op de autosnelweg, iets minder dan 30 procent reed te snel binnen de bebouwde kom.



Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woonde de voorstelling van de resultaten bij en herhaalde zijn voorstel om de snelheidslimiet op sommige trajecten op te trekken naar 130 kilometer per uur, ook al verzetten de verschillende gewestministers zich daartegen.



Bellot legde uit dat hij eigenlijk pleit voor "moduleerbare snelheidslimieten". Op sommige momenten, als het verkeer heel druk is en de auto's dicht op elkaar volgen, is het volgens hem aangewezen de snelheidsbeperking lager te leggen. "Maar er zijn ook stukken weg - kaarsrechte bijvoorbeeld - waar je 's nachts haast alleen rijdt. Dan zou een verhoging naar 130 per uur geen effect hebben op de veiligheid." Over welke stukken snelweg het concreet gaat, zei Bellot niet. 57% van de Belgen zegt trouwens voorstander te zijn van meer snelheidscontroles.

Gsm'en

Uit de onveiligheidsenquête blijkt voorts dat heel wat bestuurders nog altijd niet van hun gsm kunnen afblijven wanneer ze met de wagen rijden. Een kwart van de respondenten zegt handenvrij te bellen achter het stuur. Dat mag, maar is niet altijd zonder risico. Iets minder dan 10 procent neemt de telefoon wel nog in de hand.



Alcohol

En ook alcohol blijft een probleem: meer dan tien procent zegt in de voorbije 30 dagen nog met de auto te hebben gereden na het drinken van alcohol. Met 10 procent ligt het percentage bestuurders dat alcohol gedronken heeft het laagst in Antwerpen en Brussel. In de provincies Luxemburg en Namen (15%) ligt dat percentage het hoogst. Driekwart (74%) geeft wel aan voorstander te zijn van een verplicht alcoholslot voor recidivisten. Die maatregel zal in de loop van dit jaar ook daadwerkelijk van kracht worden. 68% wil ook meer alcoholcontroles.

Geert De Rycke 68 procent van de ondervraagden wil meer alcholcontroles, nochtans geeft tien procent van de Vlamingen toe nog achter het stuur te kruipen wanneer ze alcohol gedronken hebben.

Zone 30

Waar we wel radicaal tegen zijn: een zone 30 in het centrum van steden. Onder meer Gent voerde al een ruime zone 30 in, en ook in Brussel zijn er plannen in die richting. Het kamp van de tegenstanders groeit trouwens fors: zo zegt liefst 15 procent meer dan vorig jaar geen veralgemenende zone 30 te willen. 60 procent van de Belgen geeft nu aan geen voorstander te zijn. Voor het rijbewijs met punten is er zowel in Vlaanderen als in Wallonië geen meerderheid. In Vlaanderen is 44% voor, 38% tegen. In Wallonië is de tegenstand groter.

De (elektrische) fiets

De Belg blijft trouwens verstokt aan zijn auto. 81% van alle Belgen heeft in het afgelopen jaar een wagen bestuurd. Hiermee is de wagen met voorsprong het populairste vervoermiddel. Gemiddeld legde de Belg 149 kilometer per week af als autobestuurder, ten opzichte van 10 kilometer met de fiets. Ook hier grote regionale verschillen. Zo wordt er het meest gefietst in Oost-Vlaanderen (gemiddeld 17 kilometer per week) en Antwerpen (16 kilometer). Terwijl dat in Luxemburg maar 2 kilometer is.

Wel opvallend: de elektrische fiets wint enorm aan populariteit. In totaal gebruikte 10% van alle Belgen in het afgelopen jaar een elektrische fiets. Dat is in vergelijking met 2014 (5%) een verdubbeling. Er is ook een groot draagvlak om voetgangers en fietsers te verplichten om een fluohesje te dragen in het donker. Zeventig procent van de respondenten zegt voor de maatregel te zijn, terwijl minder dan 20 procent er zich tegen verzet.

Photonews Een speed pedelec op het fietspad in Boechout.