Zes op de tien coronapatiënten overleven intensieve zorgen: “Er was geen mogelijkheid om beter te doen” AW

05 juni 2020

06u16

Bron: Belga 0 Sinds het begin van de coronacrisis bedraagt de sterftegraad van patiënten op de afdeling intensieve zorgen 42 procent. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique op basis van gegevens van Sciensano en een antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een vraag van parlementslid Georges Dallemagne (cdH).

“Dit toont de ernst van het virus", reageert interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem. Volgens hem zijn de Belgische statistieken vergelijkbaar met die in andere landen, zoals China en de Verenigde Staten. “Er was geen mogelijkheid om beter te doen."



Bij de coronapatiënten die onder kunstmatige beademing zijn geplaatst, steeg de sterftegraad tot 57 procent. Anderzijds stierf slechts 29 procent van de patiënten bij wie is gebruikgemaakt van ECMO (extracorporele membraam oxygenatie).