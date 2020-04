Zes op de tien bouwaanvragen lopen vertraging op HAA

15 april 2020

06u17

Bron: Belga 8 Vlaamse architecten vragen dat de overheid lopende vergunningsprocedures voor bouwaanvragen niet langer uitstelt. Door de coronamaatregelen lopen zes op de tien bouwaanvragen vertraging op en heerst onduidelijkheid over nieuwe vergunningsaanvragen, zegt architectenvereniging NAV. Dat werven later van start gaan dan gepland, zorgt voor economische schade bij aannemers en bouwbedrijven, maar ook bij wie moet wachten met (ver)bouwplannen en zo bijvoorbeeld langer huur moet betalen, klinkt het.

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) trekt aan de alarmbel en vraagt dat de federale overheid procedures voor omgevingsvergunningsaanvragen (bouwvergunningen) niet nogmaals verlengt indien er verdere coronamaatregelen worden getroffen. "De overheid heeft een nooddecreet gestemd waardoor de vergunningstermijnen met een maand kunnen worden verlengd", zegt voorzitter Dirk Mattheeuws. "We dringen erop aan dat overheden maximaal de bestaande technische mogelijkheden inzet om de procedures te versnellen waar het nooddecreet dat toelaat."

Digitaal tandje bijsteken

De onzekerheid over lopende bouwvergunningen treft de volledige bouwsector en de klanten. Bij procedures zonder openbaar onderzoek wordt de maximumtermijn met 30 dagen verlengd, bij beroepsprocedures is dat tot 60 dagen. Bij procedures met openbaar onderzoek of publieke consultatierondes wordt de maximumtermijn met 30 dagen verlengd en wordt het openbaar onderzoek 30 dagen opgeschort, dus tot 24 april.

De vereniging, die 5.738 Vlaamse en Brusselse architecten vertegenwoordigt, vraagt dat de overheid digitaal een tandje bijsteekt en procedures zo kort mogelijk houdt. Openbare onderzoeken moeten zo snel mogelijk opnieuw opstarten. "Met inachtneming van de social distancing maatregelen", aldus het NAV. "Net als privébedrijven dienen overheden hier de nodige creativiteit aan de dag te leggen."

Renovatiedag wordt ‘blijf-in-uw-kot'-editie

Woensdag start de 22ste renovatiedag, een jaarlijks bezoek waarbij duizenden geïnteresseerden door architecten worden rondgeleid in realisaties en inspiratie kunnen opdoen. Dit jaar voorziet de architectenvereniging een 'blijf-in-uw-kot'-editie met foto's, video's en podcasts. De architectenvereniging vraagt dat de overheid haar dienstverlening digitaal organiseert om economische schade in de bouwsector te beperken.

"Voor gemeenteraden is de wettelijke mogelijkheid gecreëerd om deze op een geldige manier online te houden", klinkt het. "Eenzelfde maatregel zou dat voor dit soort procedures moeten mogelijk maken." 14 procent van de ondervraagde architecten geeft aan dat de meeste van hun nieuwe vergunningsaanvragen vandaag niet meer worden opgestart. Maar ook pré-adviezen en overleg kunnen via digitale weg worden verder gezet, vindt het NAV.

De vertraging doorkruist de planning van de architecten en zorgt ervoor dat ze soms tijdelijk zonder werk komen te vallen en op de hulpmaatregelen van de overheid een beroep moeten doen, iets wat minder nodig zou zijn mochten de proceduretijden korter zijn, zegt de NAV. Bovendien komen de huidige compensatiemaatregelen niet altijd tegemoet aan de specifieke situatie van architecten.

Compensatiepremie na omzetverlies

Volgens een interne bevraging geeft slechts 30 procent van de architecten aan gebruik te zullen maken van de compensatiepremie en slechts 25 procent van het overbruggingsrecht. Onder meer omdat voor de compensatiepremie een omzetverlies moet worden aangetoond ten opzichte van een korte referentieperiode van vorig jaar. Maar architecten factureren niet aan een gelijkmatig tempo zoals in andere sectoren, waardoor ze uit de boot dreigen te vallen.

Lees ook:

Mondmaskers voor álle Belgen: deze Vlaamse bedrijven kunnen 4 miljoen maskers per week maken (+)

1 op 2 wil dit jaar op vakantie in eigen land: is er wel genoeg plaats? En wat betekent dat voor de prijzen? (+)