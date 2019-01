Zes op de tien Belgen zien kilometerheffing zitten CMA

28 januari 2019

05u00 2 Bijna 6 op de 10 Belgen staan open voor een kilometerheffing voor personenwagens op ons wegennet. Dat blijkt uit een bevraging van mobiliteitsorganisatie Touring.

7% is onvoorwaardelijk voorstander van de kilometerheffing. De helft van de bevraagden vindt dat er bij de invoering andere belastingen zouden moeten verdwijnen of zakken ter compensatie. Dan gaat het om het schrappen van de eenmalige belasting voor inverkeerstelling en de verkeersbelasting, of om het verminderen van de accijnzen op brandstof. Daar is ook mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) voorstander van.

Filegevoelige zones

Bij een heffing zouden chauffeurs betalen per kilometer, afhankelijk van de route en het tijdstip, zoals filegevoelige zones in de spits. Zowel Vlaamse als Waalse automobilisten werden bevraagd, maar voorlopig ligt enkel in Vlaanderen een kilometerheffing voor personenwagens op tafel. Touring pleit voor een federale uitrol. Het Waals Gewest ziet eerder heil in een forfaitair wegenvignet.