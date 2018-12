Zes op de tien Belgen moesten al blazen bvb

23 december 2018

14u39

Bron: Belga 0 Zes op de tien Belgen hebben al moeten blazen tijdens een alcoholcontrole, zo blijkt uit een enquête in opdracht van Vias institute waarvan de resultaten vandaag bekendgemaakt zijn. Het risico om gecontroleerd te worden, ligt iets lager in Wallonië dan in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt het meest gecontroleerd in de provincie Antwerpen.

De enquête werd door het bureau Ipsos bij een representatief staal van duizend Belgen afgenomen. Op de vraag "Bent u al op alcohol achter het stuur gecontroleerd?", antwoordt in Vlaanderen 65 procent van de ondervraagden positief, tegenover 54 procent in Wallonië en 40 procent in Brussel.

Hoogste pakkans

In Antwerpen zegt 74 procent van de bestuurders dat ze al eens moesten blazen, ruim de helft meer dan één keer. In een persmededeling noemt Vias deze provincie "de beste leerling". Tijdens de vorige BOB-wintercampagne was het percentage bestuurders onder invloed het laagst in Antwerpen. Dat is volgens het verkeersinstituut geen toeval, aangezien net daar dat de pakkans het hoogst is.

Nultolerantie

Slechts 46 procent van de ondervraagden zegt helemaal geen alcohol te drinken wanneer ze nog moeten rijden. Op dit vlak doen vrouwen (55%) het beter dan de mannen (38%). Wat nultolerantie voor alcohol achter het stuur betreft, is 48 procent voor en 43 procent tegen.

Vias hamert er in de aanloop naar de feestdagen op dat drinken en rijden niet samengaan. Bestuurders die een positieve test afleggen, riskeren niet alleen een gepeperde boete, maar krijgen ook een alcoholslot opgelegd als ze betrapt worden met meer dan 1,8 promille.