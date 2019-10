Zes minderjarigen (11-14) betrokken bij groepsverkrachting van meisje (13) in Wallonië KVE

20 oktober 2019

13u31

Bron: Sudinfo, Le Soir 4 De politie heeft een onderzoek geopend met betrekking tot een groepsverkrachting van een dertienjarig meisje in de gemeente Hensies in de provincie Henegouwen. Er zouden zes minderjarige jongens van 11 tot 14 jaar oud bij betrokken zijn. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

De feiten zouden zich hebben afgespeeld op 27 september op een voetbalveld in de gemeente Hensies met 6.500 inwoners, op twintig minuten rijden van Bergen.

De grootmoeder van het meisje verwittigde de politie nadat de tiener het huis zonder toestemming had verlaten. Agenten troffen het meisje aan op een voetbalveld in Hensies. Ze zou zijn seksueel misbruikt door twee van de zes aanwezige jongens. Een jongen zou de verkrachting ook hebben gefilmd.

Het meisje werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek.

De voetbalclub van Hensies is niet betrokken in deze affaire. Het onderzoek van de politie is in volle gang.