Zes maanden met uitstel voor jihadexpert Montasser AlDe'emeh EB

09u54

Bron: Belga 0 Photo News Montasser AlDe'emeh. Het Antwerpse hof van beroep heeft jihadexpert Montasser AlDe'emeh, de voormalige Mechelse imam Khalid O. en advocaat Nabil R. veroordeeld voor het vervalsen van een getuigschrift waaruit moest blijken dat Jawad O. een deradicaliseringstraject had gevolgd. Ze kregen alle drie zes maanden cel met uitstel en een boete van 600 euro. Jawad O. zelf werd vrijgesproken. Het hof bevestigde daarmee integraal het vonnis van de rechter in eerste aanleg.

Jawad werd in november 2015 aangehouden voor zijn betrokkenheid bij 'Way of Life', de opvolger van Sharia4Belgium. Zijn broer Khalid nam enkele dagen later contact op met AlDe'emeh met de vraag of hij een attest kon opstellen dat Jawad bij zijn vzw 'De Weg Naar' een deradicaliseringstraject had gevolgd. AlDe'emeh ging akkoord, ook al had hij Jawad nog nooit ontmoet.



Diezelfde avond trokken Khalid en Jawads toenmalige advocaat Nabil R. naar het appartement van AlDe'emeh in Molenbeek, waar het attest werd opgesteld. Toen Jawad een dag later voor de raadkamer moest verschijnen, werd het attest neergelegd, samen met een getuigschrift van Khalid, waarin hij nog eens benadrukte dat Jawad door hem en AlDe'emeh begeleid werd. Khalid hoopte met behulp van die documenten zijn broer vrij te krijgen, maar het bedrog kwam aan het licht.