Zes maanden celstraf met uitstel voor opdrachtgever van strafexpeditie op liefdesrivaal KVE

18 januari 2018

20u06

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 30-jarige man uit Zonhoven veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel, omdat hij de opdrachtgever was van een strafexpeditie op zijn liefdesrivaal.

In de rechtbank vertelde hij dat hij erin was geluisd door de stiefvader van zijn ex en de liefdesrivaal, maar de strafrechter zag de feiten anders. De openbare aanklager had 12 maanden cel gevraagd.

Aanvankelijk zou hij iemand gevraagd hebben om zijn rivaal eerst een flink pak slaag te geven, maar naderhand ging het over effectief uit de weg ruimen. De dertiger baatte in Zonhoven een goed draaiend café uit, toen hij in februari 2016 merkte dat zijn vrouw mogelijk een overspelige relatie had met een klant van de zaak die er dagelijks over de vloer kwam. Die persoon diende op 20 november 2016 bij de politie een klacht in, omdat hij vernomen had dat beklaagde iemand de opdracht zou hebben gegeven om hem een lesje te leren.

Daarover zouden telefoongesprekken uitgewisseld en sms'en verstuurd zijn. Eerst ging het om 3.000 euro voor een pak slaag en daarna om 5.000 euro om de rivaal om het leven te brengen. "Omwille van de ernst van de feiten wil ik de rechtbank toch vragen om beklaagde een stevig signaal te geven," aldus de substituut-procureur. Beklaagde had nog een blanco strafblad zodat hij in aanmerking kwam voor een uitstel.