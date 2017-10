Zes maanden cel voor vijftiger die dreigde moskee in Halle op te blazen ADN

Bron: Belga 2 thinkstock Een 56-jarige man uit Halle is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 600 euro omdat hij er tot tweemaal toe mee gedreigd had de moskee in Halle op te blazen. De man deed dat in de nasleep van de aanslag in het Britse Manchester. Omdat hij niet kwam opdagen voor zijn proces, werd hij bij verstek veroordeeld.

De aanslag in Manchester op 22 mei 2017 kostte het leven aan 22 mensen, terwijl 120 anderen gewond raakten. Zelfmoordterrorist Salman Abedi (22) blies zichzelf op in de hal tussen de Manchester Arena en het Victoria Station in Manchester, net op het moment dat de Arena leegliep na een optreden van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Dat concert werd bijgewoond door zo'n 21.000 toeschouwers, hoofdzakelijk jongeren en gezinnen met kinderen. Onder de slachtoffers bevonden zich ook ouders die in de hal wachtten om hun kinderen op te halen na het concert.

Benefietconcert Ariana Grande

Een kleine twee weken na de aanslag, op 4 juni 2017, gaf Ariana Grande een benefietconcert ten bate van de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslag. Diezelfde dag belde een onbekende man in Halle tweemaal naar de politie met de melding dat hij een bom zou gooien op de moskee in Halle. Terwijl politieploegen naar de moskee trokken om die te beveiligen, werd ook geprobeerd de beller te identificeren. Het bleek te gaan om een 51-jarige Hallenaar die tegenover de politie verklaarde dat hij in een opwelling gehandeld had. Naar eigen zeggen was hij hevig geëmotioneerd geraakt bij het kijken naar het benefietconcert.

Voor de correctionele rechtbank kwam de man niet opdagen zodat hij bij verstek veroordeeld werd tot 6 maanden cel en een boete van 600 euro.

