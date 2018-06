Zes maanden cel voor man die masturbeerde op winkelparking TTR

18 juni 2018

16u30

Bron: Belga 3 Een 36-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode is vandaag bij verstek door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 400 euro omdat hij op een parking had gemasturbeerd.

Op 7 juni 2017 parkeerde een klant zich op de de parking van een Carrefour-vestiging in Bocholt. Toen hij bij het uitstappen in de wagen keek waar hij naast stond, zag hij dat de dertiger met zijn broek op de knieën aan het masturberen was. Toen de man merkte dat hij betrapt was, probeerde hij zijn geslachtsdeel met een pornomagazine te verbergen.

De man is geen onbekende voor het gerecht. Zo moest hij zich al eerder bij Limburgse rechtbanken komen verantwoorden voor verschillende drugsdelicten en diefstallen. Op de dag dat hij zich moest verantwoorden voor deze feiten, werd hij ook veroordeeld voor de verkoop van speed en ghb (gamma-hydroxy-boterzuur), die hij in zijn appartement maakte.