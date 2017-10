Zes maanden cel voor docent van Howest en UGent voor seksuele handelingen ten aanzien van assistent SPS / EB

09u45

Bron: Belga 0 belga H.C. (52), professor aan Howest en UGent, heeft op de Kortrijkse rechtbank een celstraf van zes maanden gekregen. Hij stelde seksueel ongewenst gedrag ten aanzien van een van zijn assistenten tijdens een studiereis in Arnhem.

Op 7 november 2012 was H.C. met een van zijn onderzoekers op hotel in het Nederlandse Arnhem. Dat verblijf kaderde binnen een bedrijfsbezoek. De docent had het hotel geboekt. Volgens hem was er maar één kamer meer beschikbaar. Er stond enkel een tweepersoonsbed.

Op de ochtend van 7 november 2012, na de hotelovernachting in Nederland, zag de onderzoeker C. naakt door de hotelkamer lopen. De man kietelde aan zijn voeten, toen hij uit de douche kwam met enkel een handdoek om zijn lenden, en zou vervolgens omhoog geklommen zijn tot aan zijn schaamstreek. Dat laatste ontkent de vijftiger. Toen zijn onderzoeker onder de douche stond, ging de docent meermaals de badkamer binnen.

De jonge onderzoeker was in 2009 afgestudeerd aan de Howest, waar hij kort daarna aan de slag kon als wetenschappelijk medewerker. Vanaf 2011 was hij verbonden aan een project waarbinnen de professor actief was. Enkele jaren later vond de jonge onderzoeker tijdens een doctoraatsverdediging toevallig twee lotgenoten. Pas toen diende hij klacht in.

Idewe, de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, opende een onderzoek. De Dienst oordeelde dat er sprake was van ongewenst seksueel gedrag. Daarnaast moest H.C. zich ook verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid.

Geen seksuele drijfveer

De prof ontkent niet dat hij naakt door de kamer liep of aan de voeten van zijn onderzoeker kietelde. Hij beweert wel dat daar geen enkele seksueel drijfveer achter zat. "Er was een conflict tussen de afdeling automatisatie, waar mijn cliënt actief was, en elektromechanica, waar de drie beweerde slachtoffers werken. We vragen ons af of die rivaliteit niets met de klacht te maken heeft", vroeg zijn advocaat Geert Legrange zich hardop af.

H.C. werd geschorst in de loop van het gerechtelijk onderzoek. Naast de effectieve celstraf van zes maanden, moet de vijftiger ook schadevergoedingen betalen. De assistent die het slachtoffer werd krijgt 1.000 euro toegewezen. Voor de Ugent is er een schadevergoeding van 500 euro. De universiteit stelde zich als burgerlijke partij, omdat ze imagoschade leed door de zaak.