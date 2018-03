Zes maanden cel geëist voor wegpiraat die 150 per uur raasde tijdens kilometerslange en levensgevaarlijke vlucht voor politie ADN

07 maart 2018

16u01

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete gevraagd voor de 24-jarige bestuurder die vorig jaar op de vlucht sloeg na een controle en pas na een wilde achtervolging van veertig kilometer kon gearresteerd werden. Tijdens die wildemansrit van Bocholt tot Helchteren haalde de man snelheden tot 150 kilometer per uur in de gietende regen.

Op 13 december belde de eigenaar van het tankstation op de Kaulillerweg de politie omdat een dronken man zich met zijn auto in het verkeer begaf. Een politieagent die in de buurt was volgde de man in zijn BMW Coupé een tijdje. Toen de man de politieauto in de gaten kreeg sloeg hij op de vlucht. De patrouille activeerde de zwaailichten. Hierop haalde de bestuurder langs rechts over het trottoir een tiental voertuigen in.

Waarschuwingsschot

Een tweede ploeg werd opgeroepen om de bestuurder te blokkeren aan de rotonde met de Dorpsstraat. Ook hier negeerde hij de bevelen van de agenten en reed hij tegen de rijrichting van de rotonde op in de richting van de Dorpsstraat, waarbij hij rakelings langs één van de inspecteurs scheurde.

De dronken chauffeur scheurde, achternagezeten door de verschillende interventieploegen van Politie Carma, weg in de richting van Bree. Tijdens de extreem gevaarlijke rit probeerde hij verschillende keren de achtervolgende politieauto's van de weg te rijden toen ze hem probeerden in te halen. Tijdens de achtervolging moest er ook een waarschuwingsschot gelost worden.

Dollemansrit van 40 kilometer

Toen twee patrouilles hem uiteindelijk konden insluiten op de Herebaan-Oost naar Zwartberg schoot de auto over de middenberm en reed hij in de tegengestelde richting verder in de richting van Helchteren. Een tegenligger moest hierdoor bruusk naar de berm uitwijken om niet frontaal op de man in te rijden. Pas na een dollemansrit van veertig kilometer stopte de BMW nadat hij vast kwam te zitten in de zompige grond aan de Plas in Kelchterhoef.

Na een korte vlucht te voet in het bos werd hij ingehaald door enkele inspecteurs, die hem uiteindelijk konden overmeesteren. De agenten die betrokken waren bij de achtervolging en arrestatie en zich burgerlijke partij stelden, vragen een schadevergoeding van 750 euro elk.

Vonnis op 28 maart.