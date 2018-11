Zes leden motorclub Blue Angels opgepakt voor steekpartij op ex-lid, vuurwapens en explosieven gevonden bij huiszoekingen



30 november 2018

15u35

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 0 Bij huiszoekingen bij leden van de motorclub Blue Angels heeft de politie explosieven, vuurwapens en verdovende middelen aangetroffen. De huiszoekingen kwamen er nadat een ex-lid in september werd neergestoken in Ternat. Zes personen werden opgepakt, maar zijn opnieuw vrijgelaten.

Op 8 september werd een 33-jarig ex-lid van de Blue Angels neergestoken in de Kapelleveld in Sint-Katherina-Lombeek, een deelgemeente van Ternat. Het slachtoffer had steekwonden in de buik en in de rug en lag een tijdje op de afdeling intensieve zorgen.

Snel werd duidelijk dat het om een afrekening binnen de motorclub ging. “Het parket en de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde stelden onder leiding van een onderzoeksrechter een onderzoek in”, zegt Carol Vercarre, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Naar aanleiding van de feiten in Ternat voerde de politie afgelopen week verschillende huiszoekingen uit in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Daarbij werden tal van explosieven, verboden wapens en vuurwapens en verdovende middelen aangetroffen.”

Verschillende personen werden gearresteerd. “Zes onder hen, allen leden van de motorclub, verschenen donderdag voor een Brusselse onderzoeksrechter”, gaat Vercarre verder. “Een verdachte werd zonder meer vrijgelaten. Vijf anderen werden in verdenking gesteld, maar werden vervolgens vrijgelaten onder voorwaarden.”

Een clublid werd enkele dagen na de steekpartij dood aangetroffen in het clubhuis in Sint-Amandsberg (Gent). De 44-jarige overledene, een vader van twee kinderen uit Aalst, bleek uit het leven te zijn gestapt. Hij was een van de leden die het ex-lid molesteerden.



De club noemt zichzelf een ‘one percenter’. Daarmee verwijzen ze naar het ene procent van de motorrijders dat zich niet aan de wet houdt en daar trots op is. Verschillende leden zijn veroordeeld voor onder andere drugshandel, wapenbezit en geweldplegingen. De club zelf is nog niet veroordeeld als criminele organisatie.