Zes landen schorten invoer van Belgisch varkensvlees op wegens Afrikaanse varkenspest in provincie Luxemburg AW

18 september 2018

14u49

Bron: Belga 0 Zes landen hebben de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort als gevolg van de ontdekking van vijf positieve gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. Dat meldt de Federatie van het Belgische Vlees (Febev).

Landen die niet langer invoeren zijn Zuid-Korea, China, Taiwan, Wit-Rusland, Mexico en de Filipijnen, preciseert Michael Gore, afgevaardigd bestuurder van Febev.

Hoewel Afrikaanse varkenspest geen enkel gevaar inhoudt voor de mens, hebben de landen toch beslist om hun invoer op te schorten. "Bij de onderhandelingen tussen België en derde landen (buiten de Europese Unie, nvdr.) worden specifieke voorwaarden opgelegd, die soms betrekking hebben op Afrikaanse varkenspest", legt Gore uit. "Voor deze landen is aangegeven dat België vrij moet zijn van Afrikaanse varkenspest. Er is dus geen onderhandelingsmarge: de invoer is opgeschort."

Deze exportstop van Belgisch varkensvlees is een slag voor de sector. "China en Zuid-Korea vertegenwoordigen zowat 45 procent van de uitvoer naar derde landen", aldus Michael Gore. De Filipijnen vormen eveneens een belangrijke markt en de schorsing is beslist terwijl "wij in dat land recentelijk werden goedgekeurd", betreurt de Febev-topman.

Wat betreft de voeding bestemd voor dieren, hebben Oekraïne, Zuid-Korea, China, Wit-Rusland en Servië beslist hun invoer uit België te stoppen, laat de Waalse landbouwfederatie FWA weten, op basis van informatie van de Belgian Feed Association (BFA).

Tot twee derde is bestemd voor uitvoer

De helft tot twee derde van het Belgisch varkensvlees is bestemd voor uitvoer, aldus Géraldine Boseret, veearts-epidemeoloog bij de FWA. "Frankrijk en Duitsland zijn de grootste afzetmarkt in de EU. Die export gaat voort. (...) De Belgische uitvoer vertegenwoordigt tussen twee en vijf procent van de Belgische productie", vervolgt zij.

Jacht en voederen zijn verboden

De jacht, het voederen van wild en het bosverkeer zijn verboden in een perimeter van 63.000 hectaren in de provincie Luxemburg waar de positieve everzwijnen zijn ontdekt. Dit gebied is een kwart van het bosgebied van de provincie.