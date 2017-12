Zes kinderen lichtgewond na ongeval met schoolbus in Eeklo Jürgen Eeckhout

17u33

Bron: eigen berichtgeving 38 Jeffrey Dujardin In de Vrombautstraat in Eeklo zijn deze namiddag rond 16 uur zes kinderen lichtgewond geraakt na een frontale botsing tussen een schoolbus en een wagen.

Een bestuurster van rond de dertig reed met haar wagen in de richting van Eeklo, terwijl het schoolbusje uit de tegenovergestelde richting kwam. Volgens de chauffeur van de bus probeerde de jonge vrouw een inhaalmanoeuvre uit te voeren, maar schatte ze de afstand verkeerd in. Hierdoor botsten beide voertuigen frontaal tegen elkaar juist voor het kruispunt met de Kruiskensstraat. Door de klap deelde ook een derde voertuig in de brokken.

De vrouw zat gekneld in haar voertuig. Ze moest door de brandweer bevrijd worden. Een ambulance bracht haar met zware verwondingen over naar het AZ Alma in Eeklo. Ze is mogelijk in levensgevaar. In de bus - waarin een tien tot vijftien kinderen zaten van 'De Zonnewijzer', een school voor buitengewoon onderwijs uit Eeklo - liepen zes kinderen lichte verwondingen op. De kinderen tussen de 6 en 12 jaar waren op weg naar huis.

De politie sloot de Vrombautstraat in beide richtingen af voor het verkeer. De verantwoordelijke van de busmaatschappij 'Herman & Vandamme' was zwaar onder de indruk, "Onze chauffeur is lichtgewond, maar in shock. Hij zag hoe de vrouw ineens een wagen inhaalde en zo in tegengestelde richting op hem in reed. Hij kon niet meer op tijd reageren. De bus is total loss, maar dat is het minste van onze zorgen. Gelukkig zijn de kindjes en de chauffeur in orde."

Deskundige

Rond 19.30 uur was de deskundige klaar met het onderzoek en kwamen de takeldiensten om de weg vrij te maken. Er was toch enige tijd nodig om de weg vrij te maken, glas en brokstukken lagen verspreid en de voertuigen moesten worden getakeld.

