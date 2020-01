Zes kinderen en IS-zussen waren vorig jaar enige uit Syrië teruggekeerde Belgen LH

03 januari 2020

21u04

Bron: Belga 0 In 2019 keerden in totaal acht Belgen uit Syrië naar België terug. Dat blijkt uit de cijfers van OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Het gaat om de zes kinderen van Belgische IS-strijders die in juni vanuit het noordoosten van Syrië gerepatrieerd werden en de twee zussen Fatima en Rahma B., die eind november door de Turkse autoriteiten teruggestuurd werden.

Bij hun terugkeer waren vijf van de zes kinderen minderjarig, een was kort voordien meerderjarig geworden.



De twee IS-strijdsters zijn eerder in ons land tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep en werden bij hun terugkeer dan ook meteen naar de gevangenis overgebracht. Rahma B. tekende intussen verzet aan tegen haar veroordeling, Fatima B. berust in haar veroordeling.



De zussen werden door Turkije teruggestuurd naar België. Momenteel zouden zich in het land nog drie Belgen bevinden die eerder in Syrië zaten.

55-tal kinderen in kampen

Volgens de OCAD-cijfers bevinden zich in de detentiecentra (kampen) in Syrië nog iets minder dan vijftig volwassen Belgen en een 55-tal kinderen. Iets minder dan tien vrouwen zou uit de kampen ontsnapt zijn.

Sinds het begin van het conflict in Syrië is in totaal een 140-tal Belgen teruggekeerd.