Zes jaar na mysterieuze moord op Virginie (28) schrijven ouders open brief aan dader: “Kom in het reine met je geweten” KVDS

07 februari 2020

12u11 4 Het is dag op dag zes jaar geleden dat de kleine gemeente Anderlues in Henegouwen opgeschrikt werd door een mysterieuze moord. Slachtoffer was een 28-jarige moeder, Virginie Denis. Ze werd gedood in een klein straatje, toen ze op weg was naar haar stageplek in een ziekenhuis in de buurt. Speurders konden er geen touw aan vastknopen. Wat was er precies gebeurd? En vooral: waarom wilde iemand de vrouw kwaad doen? Zo veel jaar later is de dader nog altijd niet gevat en daarom doen haar ouders nu een wanhopige oproep.

Het was vroeg in de ochtend op vrijdag 7 februari 2014 toen Virginie de deur van haar woning in de wijk Jardin du Fief achter zich dichttrok. Ze had een vroege shift als verzorgster in het ziekenhuis van Jolimont, goed tien kilometer verderop, en wilde niet te laat komen. Ze had nog snel haar slapende dochter (toen 4) een kus gegeven en stapte rond 5.50 uur naar de tramhalte in de Rue des Déportés.

Kleine straatjes

In een van de kleine straatjes van haar wijk ging het mis. In de Ruelle Bonge werd ze plots aangevallen. De dader gaf haar verscheidene messteken. Virginie maakte volgens de politie geen schijn van kans. De agressor vluchtte even later weg. Het moordwapen liet hij vreemd genoeg achter.





Virginie bleek niet aangerand te zijn. Haar kleren waren met geen vinger aangeraakt. Alleen haar tas was verdwenen. Meegenomen door de dader? Of door een toevallige passant? (lees hieronder verder)

Het onderzoek naar de moord op Virginie kwam al snel in het slop. Ook een oproep naar getuigen had geen resultaat. Zes jaar later is de zaak nog altijd niet opgelost. Werd ze opgewacht? Of was ze alleen maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Niemand die het weet.

Tot wanhoop van haar moeder Carine, stiefvader Dany, broer Aymeric en zussen Coralie en Eugénie. De familie schreef nu een open brief aan de dader, gepubliceerd in de krant La Dernière Heure. En aan iedereen die iets weet over de zaak “maar niet durft te spreken”.

“Het kan iedereen geweest zijn”, klinkt het. “Waarom niet iemand die we elke dag zien? Die altijd vriendelijk naar ons lacht en ons een knuffel geeft? Iemand die bij ons thuis komt?” (lees hieronder verder)

Volgens de familieleden blijven ze achter met alleen maar vragen. “Wie is het monster? En waarom precies zij? Kom in het reine met je geweten”, luidt hun oproep.

“Wat ons nog het meeste verdriet doet, is weten dat mensen niet durven te spreken uit vrees voor de mogelijke gevolgen. We zijn er zeker van dat er mensen zijn die meer weten, maar zwijgen. Stel dat je ons was: dan zou je ook alles doen om de waarheid te achterhalen.”

Geen vijanden

“Virginie had geen vijanden. Ze was een eenvoudige vrouw. De laatste mode interesseerde haar niet, zo lang haar dochter maar niets te kort kwam.”

De familie roept iedereen die iets zou kunnen weten op om de politie te contacteren. “Zelfs het kleinste detail kan helpen, ook al lijkt het niet belangrijk”, klinkt het. “Je kan het gratis en anoniem doen op het nummer 0800/30.300.”