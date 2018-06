Zes jaar later eindelijk duidelijkheid: uitvaart met lege kist? Familie moet kosten begrafenis niet betalen Sam Ooghe

28 juni 2018

15u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 De familie Fermont uit Wachtebeke moet geen factuur betalen voor de uitvaart van Simonne Vermeersch, de seniore die in 2012 overleed en al gecremeerd werd voor het afscheid in de kerk. De begrafenisondernemer gaf zijn fout toe, maar voor de plechtigheid met een lege kist wilde hij de kosten toch betaald zien.

2.032 dagen, of een dikke zes jaar. Zo lang geleden is het al sinds de familie Fermont afscheid nam van Simonne Vermeersch in de kerk van Wachtebeke. Een klassieke uitvaart was ook de laatste wens van de seniore, die diep gelovig was. Maar het lichaam van Vermeersch lag niet in de kist in Wachtebeke, op die dag in februari 2012. Haar stoffelijke overschotten waren in de uren voor de uitvaart al gecremeerd in Lochristi. Katrien, Martine en Marc Fermont brachten in de kerk geen laatste groet aan hun overleden moeder, maar aan een lege kist.

Vandaag, de volle 2.032 dagen later dus, stond de familie in het Gentse gerechtsgebouw tegenover de begrafenisondernemer. Voor de zoveelste keer al. De nabestaanden sleepten de begrafenisondernemer al voor de correctionele rechtbank, waar hij een voorwaardelijke straf kreeg. In beroep werd die straf uitgewist, omdat het hof zich 'onbevoegd' verklaarde. Ook op de hoogste trap van ons gerechtelijk systeem, voor het hof van cassatie, ving de familie Fermont bot. Vorig jaar was het de beurt aan de begrafenisondernemer om zelf te procederen: hij eiste voor de burgerlijke rechtbank dat de factuur van 6.562 euro alsnog betaald moest worden. De familie reageerde met een tegenvordering, en wil alle kosten van de voorbije jaren én een morele schadevergoeding van 15.000 euro betaald zien.

Familie krijgt gelijk, maar tekent beroep aan

Vandaag hakte de burgerlijke rechtbank de knoop door: de familie Fermont moet de factuur niét betalen. "De begrafenisondernemer heeft wetens en willens de indruk gewekt dat het stoffeljk overschot zich nog in de kist bevond", klonk het oordeel. "Dat was een impliciete contractuele verbintenis, en het niet respecteren ervan rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst." In mensentaal: de familie krijgt gelijk. Daarenboven krijgen de nabestaanden 2.500 euro morele schadevergoeding. De kosten licht de rechtbank wel uit het dossier.

"Dit is dubbel", vertellen ze. "Ja, we krijgen duidelijk gelijk. Maar we hebben al tienduizenden euro's kosten gemaakt aan vervoer, doktersbezoeken, medicatie... Dit verhaal heeft een grote impact op onze levens." Daarom zal de familie ook beroep aantekenen tegen het vonnis. "We vinden het jammer, want dit verlengt het rouwproces opnieuw. Maar we zijn niet tevreden met het vonnis en enkel de morele schadevergoeding, dus er zit niets anders op. We willen de kosten recuperen."

Afspraak in september dus, voor de zoveelste aflevering van de procedureslag.