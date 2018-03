Zes jaar cel voor snackbaruitbater die opdracht gaf concurrerende frituur in brand te steken mvdb jv

22 maart 2018

11u27

Snackbaruitbater G.B. die een neef (22) en een vriend (21) de opdracht gaf een concurrerende frituur in Walfergem (Asse) in brand te steken, is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De twee brandstichters, B.B. en W.E. moeten vier en vijf jaar de cel in. Alle drie moeten ze ook de kosten vergoeden die oplopen tot enkele honderdduizenden euro's. Uitbater G.B. van 'Giorgio's heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.

B.B. en W.E goten op 11 december 2015 om twee uur 's nachts liters benzine in frituur 'Den Box', een lucifer deed de rest. Hun werkwijze was allesbehalve ‘professioneel’, en beiden raakten zwaargewond door het hevig oplaaiende vuur. Ze hadden meteen verzorging nodig en dus was het voor de politie een koud kunstje om hen te vinden.

Vrijwel meteen keken de speurders naar de naburige frituur Giorgio’s. Brandstichter B.B. is immers de neef van de eigenaar van die zaak. Het motief? Giorgio’s draaide naar verluidt niet goed meer en door een geduchte concurrent uit te schakelen, zouden er veel klanten ‘vrijkomen’ voor de eigen zaak.

De uitspraak moest al in september volgen, maar kwam er niet. Tijdens het opstellen van het vonnis ging er bij de rechter een lampje branden. Het ging om brandstichting bij nacht, een misdaad waar de wet straffen hoger dan twintig jaar cel voor stipuleert. Gevolg? De zaak moest eigenlijk door drie rechters beoordeeld worden. En dus moest het hele proces overgedaan worden.