Zes jaar cel voor oom die veertig jaar lang nichtjes misbruikte ep

22 februari 2018

16u04

Bron: Belga 0 Een gepensioneerde voormalige leraar uit Zemst is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar omdat hij meer dan veertig jaar verschillende nichtjes heeft aangerand .

In totaal gaat het om tien meisjes die hij aangerand heeft tussen 1970 en 2010. Enkel de feiten tegenover drie slachtoffers waren nog niet verjaard. Aan de drie nu volwassen vrouwen moet hij een schadevergoeding van meer dan 47.000 euro betalen. De man is ook vijf jaar zijn rechten kwijt.

De nu 77-jarige man is de oom van de slachtoffers. Hij deinsde er niet voor terug om verschillende meisjes doorheen de jaren te misbruiken. De man deed dit regelmatig op familiefeestjes wanneer hij alleen was met één van de slachtoffers of als die bij hem verbleven. Om de feiten te kunnen verwerken moesten verschillende slachtoffers psychologische begeleiding krijgen. Tegen de rest van de familie vertelden de meisjes niets over het misbruik.

Pas in 2015 kwam het misbruik aan het licht nadat een net afgestudeerde politie-inspectrice tegen haar overste over het misbruik vertelde. Hij raadde haar aan om haar getuigenis op te schrijven en een klacht in te dienen tegen haar oom. Voor ze die overmaakte, deed de vrouw ook een rondvraag bij andere vrouwen in de familie. Tien van hen vertelden dat ze ook misbruikt waren door hun oom. Ook zij legden een getuigenis af over het misbruik.

Omdat de feiten over een zeer lange periode van meer dan veertig jaar gebeurden is een groot deel van de misbruiken verjaard. Dat was niet het geval voor het misbruik dat plaats vond tussen 1991 en 2008 bij de drie toen minderjarige meisjes. Tijdens de zitting ontkende de man alles maar de rechtbank acht de feiten bewezen.